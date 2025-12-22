Víctor Castro destaca inicio de la presa El Novillo anunciado en la Mañanera

Durante la Conferencia Mañanera del Pueblo, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se anunció el inicio de la construcción de la presa El Novillo.

La obra contempla una inversión de 2 mil 400 millones de pesos y está destinada a fortalecer el abasto de agua potable en el municipio de La Paz.

Participación del Gobierno de Baja California Sur

Desde la capital del estado y mediante enlace nacional, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, acompañó el anuncio federal. En el acto participaron también autoridades federales y municipales.

Autoridades presentes en el anuncio

Entre los asistentes se encontraron el director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López; la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero; y el subdirector de Agua Potable del organismo, Felipe Zatarain.

Alcance de la obra hídrica

El proyecto contempla la construcción de la presa y una planta potabilizadora. También incluye un acueducto de 15 kilómetros para conducir el agua hasta la ciudad.

Además, se instalarán 22 tanques elevados. Se realizarán acciones de sectorización y micromedición para mejorar la distribución.

Importancia para la capital del estado

Se trata de una de las obras hídricas más relevantes en La Paz en más de 30 años. La presa se ubicará en una zona cercana a la Sierra La Laguna.

Con ello, se busca fortalecer la seguridad hídrica de la región.

Impacto social y económico

La presa El Novillo se perfila como una nueva fuente de abastecimiento de agua potable. Permitirá atender la demanda futura del municipio.

Durante su construcción se prevé la generación de 700 empleos directos y mil 400 indirectos.

