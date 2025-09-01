Víctor Castro destaca apoyo federal en el Primer Informe de Claudia Sheinbaum

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío asistió a la ceremonia del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizada en Palacio Nacional. Ahí destacó el respaldo de la Federación en la consolidación de proyectos de gran relevancia para Baja California Sur y para todo el país.

El mandatario estatal señaló que, gracias a la coordinación con la Federación y a la visión progresista de la presidenta, la entidad avanza en economía popular, educación, salud, cultura, deporte, seguridad e infraestructura. Todo bajo un enfoque humanista y de justicia social.

Leer más: Reportan daños menores y afectaciones tras sismo en Los Cabos

Castro Cosío enfatizó que los programas sociales impulsados por la administración federal están llegando a las familias que más lo necesitan. De esta forma se comparten los retos y avances del primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum.

“Desde Baja California Sur reiteramos nuestro respaldo y confianza a la presidenta de México. Junto a ella seguiremos avanzando en la transformación de nuestro estado y de nuestro país, logrando bienestar para todas y todos”, expresó el gobernador.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento