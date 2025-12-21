Víctor Castro refuerza apoyos productivos en comunidades rurales de La Paz

Transformación desde el territorio

La Paz, BCS.– En una gira por comunidades de la delegación de Los Dolores, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío destacó que la transformación de Baja California Sur debe construirse desde el territorio, atendiendo directamente a las familias que habitan en las zonas rurales.

Lee más: Estudiantes de la UABCS crean sistema para prevenir accidentes por ganado en carretera

Acompañado por la presidenta honoraria del DIF estatal, Patricia López Navarro, y la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, el mandatario aseguró que su administración busca garantizar bienestar y justicia social en las localidades más apartadas.

Inversión en el campo y autosuficiencia alimentaria

Durante su visita a La Fortuna del Bajío, Castro subrayó la inversión de 3.1 millones de pesos destinada al fortalecimiento del campo mediante apoyos como:

Forraje

Equipos fotovoltaicos

Refrigeradores solares

Huertos familiares

Módulos de producción de forraje verde hidropónico

Además, asumió compromisos para mejorar caminos dañados por las lluvias, impulsar acciones de vivienda y realizar obras de retención de agua, reconociendo la organización comunitaria de las diez subdelegaciones de Los Dolores.

Entrega de apoyos y convivencia comunitaria

La jornada incluyó la entrega de sales minerales para el ganado en La Palmilla, donde Castro convivió con niñas y niños de la localidad.

El recorrido concluyó en Santa María de Toris, con nuevos compromisos de vivienda y proyectos productivos.

Lee más: Arranca en Los Cabos y La Paz la Operación Salvavidas Invierno 2025

El gobernador reiteró que el desarrollo de Baja California Sur comienza en sus comunidades rurales, donde la coordinación entre sociedad y gobierno es clave para fortalecer la economía familiar y las actividades agrícolas y ganaderas.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO