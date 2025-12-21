Víctor Castro refuerza apoyos productivos en comunidades rurales de La Paz
Transformación desde el territorio
La Paz, BCS.– En una gira por comunidades de la delegación de Los Dolores, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío destacó que la transformación de Baja California Sur debe construirse desde el territorio, atendiendo directamente a las familias que habitan en las zonas rurales.
Acompañado por la presidenta honoraria del DIF estatal, Patricia López Navarro, y la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, el mandatario aseguró que su administración busca garantizar bienestar y justicia social en las localidades más apartadas.
Inversión en el campo y autosuficiencia alimentaria
Durante su visita a La Fortuna del Bajío, Castro subrayó la inversión de 3.1 millones de pesos destinada al fortalecimiento del campo mediante apoyos como:
- Forraje
- Equipos fotovoltaicos
- Refrigeradores solares
- Huertos familiares
- Módulos de producción de forraje verde hidropónico
Además, asumió compromisos para mejorar caminos dañados por las lluvias, impulsar acciones de vivienda y realizar obras de retención de agua, reconociendo la organización comunitaria de las diez subdelegaciones de Los Dolores.
Entrega de apoyos y convivencia comunitaria
La jornada incluyó la entrega de sales minerales para el ganado en La Palmilla, donde Castro convivió con niñas y niños de la localidad.
El recorrido concluyó en Santa María de Toris, con nuevos compromisos de vivienda y proyectos productivos.
El gobernador reiteró que el desarrollo de Baja California Sur comienza en sus comunidades rurales, donde la coordinación entre sociedad y gobierno es clave para fortalecer la economía familiar y las actividades agrícolas y ganaderas.
