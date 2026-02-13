Construirán más de mil 400 viviendas en BCS tras reunión de Víctor Castro y Sedatu

Con el fin de abatir el rezago habitacional y fortalecer la planeación urbana en la entidad, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío sostuvo un encuentro de trabajo con la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel. Durante la reunión, se confirmó la ejecución de mil 449 soluciones habitacionales distribuidas en tres municipios de Baja California Sur.

El desglose de los proyectos habitacionales confirmados para este 2026 es el siguiente:

Los Cabos: 704 viviendas.

La Paz: 465 viviendas (divididas en dos desarrollos).

Loreto: 280 acciones de vivienda.

Castro Cosío enfatizó que la coordinación con el Gobierno de México es clave para consolidar estas obras prioritarias. Además del tema de vivienda, se acordó la integración de Isla Natividad, en Mulegé, al programa de acciones de este año, donde se proyecta la construcción de una cancha de fútbol profesional para el beneficio de la comunidad local.

Lee más: Entregan 26 vehículos para reforzar brigadas de vacunación y salud en los cinco municipios

Reubicación en Los Cabos y avance en infraestructura

Uno de los puntos más críticos de la reunión fue la atención a Los Cabos. La titular de Sedatu manifestó el compromiso de avanzar en el censo y la ubicación de predios para el proyecto de reubicación de familias asentadas en zonas de alto riesgo, una demanda histórica en el destino turístico. Asimismo, se revisaron las necesidades de infraestructura hidráulica para garantizar servicios básicos en los nuevos desarrollos.

En cuanto a la infraestructura deportiva, el mandatario estatal reportó avances significativos:

El Piojillo (La Paz): Conclusión de la unidad deportiva.

Guerrero Negro: Campo de béisbol con avance superior al 90%.

Bahía Tortugas: Unidad deportiva en fase final de construcción.

Finalmente, el Ejecutivo estatal reiteró que se brindará respaldo total a los ayuntamientos para que logren la publicación de sus Planes Municipales de Desarrollo Urbano. Este paso es fundamental para asegurar un crecimiento ordenado de los centros de población y dar certeza jurídica a través del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/