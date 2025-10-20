Entrega Víctor Castro unidad de transporte al CAM 10 de Todos Santos

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío entregó una unidad de transporte escolar al Centro de Atención Múltiple (CAM) número 10 de Todos Santos, en el municipio de La Paz. El vehículo servirá para atender las necesidades de traslado y apoyo de los jóvenes estudiantes de la comunidad.

Durante su visita, el mandatario reafirmó su compromiso con esta institución y con todos los planteles dedicados a la educación especial en Baja California Sur.

Recordó que hace unos meses acudió al centro, donde se hizo la solicitud del vehículo. “Hoy cumplo con lo acordado, porque atender sus principales necesidades es la mejor forma de respaldar lo que decimos: que la educación es una prioridad”, expresó.

Tras esa visita, se destinaron 3 millones de pesos para mejorar diversas áreas del plantel. Además, el gobernador anunció que se equipará un aula de capacitación laboral en lavandería y jardinería, y se instalarán equipos de aire acondicionado.

Al concluir la entrega, Castro Cosío adelantó que se pavimentarán dos circuitos en la comunidad de Todos Santos, obras que comenzarán a inicios de 2026. “Seguiremos cumpliendo con el compromiso de que el dinero del pueblo regrese al pueblo, generando bienestar para todas y todos”, afirmó.