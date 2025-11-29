Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 28 de Noviembre, 2025
HomeBCSEN VIVO: Víctor Manuel Castro Cosío encabeza Cuarto Informe de Gobierno en Los Cabos
BCS

EN VIVO: Víctor Manuel Castro Cosío encabeza Cuarto Informe de Gobierno en Los Cabos

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío presenta resultados de su gestión en el Cuarto Encuentro Ciudadano en Los Cabos, Baja California Sur
Adolfo Torres
28 noviembre, 2025
0
16
Víctor Manuel Castro Cosío: Encuentro Ciudadano en Los Cabos

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, encabeza en estos momentos el Cuarto Encuentro Ciudadano en el municipio de Los Cabos, como parte de las actividades derivadas de su informe anual de resultados. El evento reúne a habitantes de distintas zonas del municipio, quienes plantean inquietudes y reciben información sobre acciones gubernamentales.

El Encuentro ciudadano lo puedes ver en vivo a través de nuestras redes sociales:

De acuerdo con autoridades estatales, este Cuarto Encuentro Ciudadano de Víctor Manuel Castro Cosío forma parte del ejercicio de rendición de cuentas posterior al informe que el mandatario presentó ante el Congreso de BCS, donde se detallan avances en materia social, infraestructura, seguridad y programas comunitarios. El gobierno estatal mantiene una transmisión en vivo del evento a través de su plataforma oficial.

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasVíctor Manuel Castro Cosío
Articulo anterior

Posible cancelación de vuelos en La Paz, Los Cabos, Tijuana y otras ...