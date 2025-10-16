Karol G y Valentina Castro brillan en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

El icónico Victoria’s Secret Fashion Show regresó este año con un despliegue de moda, música y diversidad que marcó un hito para la representación latina en la pasarela internacional.

La cantante Karol G y la modelo Valentina Castro fueron protagonistas, llevando la cultura latina al centro del espectáculo.

Karol G hizo historia al ser la primera artista en interpretar sus éxitos en español durante el desfile, con canciones como “Ivonny Bonita” y “Latina Foreva”. Además, debutó como “ángel” de Victoria’s Secret, desfilando con un par de espectaculares alas rojas que se convirtieron en uno de los momentos más comentados del show.

La artista colombiana destacó por combinar música, moda y un mensaje de empoderamiento femenino y diversidad cultural.

Valentina Castro: Primera afrocolombiana en la pasarela

La modelo Valentina Castro también hizo historia al convertirse en la primera mujer afrocolombiana en desfilar en el Victoria’s Secret Fashion Show. Su participación simboliza la apertura de la marca hacia la inclusión y la diversidad, mostrando que la belleza no tiene un solo rostro ni una sola talla.

Un show más inclusivo y multicultural

El regreso del desfile buscó representar la diversidad global con un reparto multicultural de modelos y artistas, combinando caras clásicas con nuevas figuras de diferentes nacionalidades.

La presencia latina destacó no solo por talento y belleza, sino también por la oportunidad de visibilizar la riqueza cultural de la región en un evento internacional.

El momento de Karol G fue ampliamente comentado en redes sociales, donde seguidores de todo el mundo celebraron la inclusión del español y la representación latina. Expertos en moda señalaron que esta edición marca un antes y un después en la estrategia de Victoria’s Secret, que busca reconectar con audiencias jóvenes y diversas.