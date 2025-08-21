¡Bomba Pokémon! Mega Victreebel confirma debut en Leyendas Pokémon Z-A

La revelación de Mega Victreebel ha sacudido el universo Pokémon, confirmando su impactante megaevolución para el esperado Leyendas Pokémon Z-A. Sin embargo, este anuncio sigue a una enigmática advertencia de The Pokémon Company sobre “edificios extraños” y una fecha clave, el 21 de agosto de 2025, para un gran descubrimiento.

Esta nueva forma promete un cambio significativo en las batallas, añadiendo una capa estratégica y de destrucción nunca vista para este Pokémon. Además, su revelación se une a la ya confirmada Mega Dragonite, consolidando una lista de nuevas megaevoluciones que debutarán en esta entrega.

¿Cuándo se estrena Leyendas Pokémon Z-A?

El estreno de Leyendas Pokémon Z-A está previsto para el 16 de octubre de 2025, y llegará tanto a Nintendo Switch como a Nintendo Switch 2.

La reciente confirmación de su nuevo modo multijugador, Club de Batalla Z-A, sugiere que este título será más ambicioso de lo que se anticipa, prometiendo una experiencia expandida para los jugadores.

¿Cuál será la modalidad de juego de Leyendas Pokémon Z-A?

Con la inclusión de Mega Victreebel y Mega Dragonite, Leyendas Pokémon Z-A parece enfocarse en expandir las capacidades de combate a través de las megaevoluciones. Esta estrategia busca refrescar el interés en especies ya conocidas, como el emblemático Victreebel de Kanto.

La adición del Club de Batalla Z-A, subraya la intención de ofrecer más interacción y profundidad en la jugabilidad, lo que sin duda será un punto clave para los aficionados.