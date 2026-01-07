Vida Nocturna busca regular rentas en el centro de Cabo San Lucas

Representantes del sector de la vida nocturna en Cabo San Lucas buscan impulsar una iniciativa de ley que permita regular el costo de las rentas comerciales en el centro de la ciudad, ante lo que consideran precios elevados que afectan la operación de bares, restaurantes y centros de entretenimiento.

Al respecto, Robbin Hernández, presidente de la Asociación de Profesionistas y Líderes Empresariales de Los Cabos, señaló que actualmente existen rentas que no corresponden a la realidad económica del país ni al contexto local. Indicó que incluso locales de pequeñas dimensiones enfrentan costos elevados, los cuales en muchos casos se establecen en dólares, pese a que se trata de una actividad comercial en territorio nacional.

“Un bar de cuatro por cuatro está pagando cerca de 3,500 dólares. Para empezar, estamos en México y debemos pagar en pesos. Tenemos que establecer criterios claros, porque no se paga en proporción a la ciudad. Es necesario reestructurar estos esquemas de precios.”, expresó.

El dirigente empresarial destacó la necesidad de establecer límites y reglas claras que permitan un crecimiento ordenado del sector, sin afectar la viabilidad económica de los negocios que forman parte de la oferta turística y comercial de Cabo San Lucas.

Finalmente, señaló que durante el periodo vacacional reciente, la vida nocturna registró un incremento del 20 por ciento en sus ventas, y confió en que para 2026 se logre consolidar aún más la zona turística del centro de la ciudad.

