Martes 23 de Diciembre, 2025
Los Cabos

Vida nocturna prevé incremento del 20% en ventas durante vacaciones decembrinas

La vida nocturna de Cabo San Lucas prevé un aumento del 20% en ventas este diciembre y apuesta por capacitación y mejor servicio rumbo a 2026.
23 diciembre, 2025
Vida Nocturna CSL

Foto: Especial

La vida nocturna de Cabo San Lucas, uno de los principales atractivos turísticos de Los Cabos, se prepara para un cierre de año favorable al prever un incremento del 20% en ventas durante las vacaciones decembrinas, periodo clave para bares, antros y centros nocturnos del destino.

De acuerdo con Robbin Hernández, presidente de la Asociación de Profesionistas y Líderes Empresariales de Los Cabos, aunque el crecimiento esperado es menor al de años anteriores, el sector mantiene expectativas positivas gracias al flujo turístico y a la organización de eventos especiales en diciembre.

“Esperamos un 20% de incremento en las ventas; tal vez no es mucho como en años anteriores, pero estamos trabajando para mejorarlo. Sabemos que viene un año complejo, pero estamos organizando eventos que nos ayudarán a impulsar. Vamos a trabajar y capacitar a nuestro personal, sobre todo en la atención, servicio y calidad.”

Capacitación y calidad, claves para el crecimiento en 2026

Hernández adelantó que para 2026 uno de los principales objetivos del sector será fortalecer la capacitación del personal de la vida nocturna en Cabo San Lucas, con énfasis en atención al cliente, calidad en el servicio y experiencia del visitante, factores clave para incrementar las ventas y consolidar al destino.

Alta ocupación hotelera impulsa la vida nocturna

Durante Navidad y Año Nuevo, el sector hotelero de Los Cabos prevé una ocupación superior al 90%, lo que generará un impacto directo en la vida nocturna de Cabo San Lucas, favoreciendo el consumo y la actividad económica durante los últimos días de 2025.

