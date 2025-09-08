(VIDEO) Así sucedió el accidente fatal del autobús en Atlacomulco que dejó 8 muertos

Tras el aparatoso choque en Atlacomulco que dejó un saldo de 8 personas fallecidas y decenas de heridos, videos han empezado a circular por redes mostrando el momento del impacto.

El vehículo, que había partido de San Felipe del Progreso con destino a la Ciudad de México, intentó ganarle el paso al tren en un cruce sin barreras de seguridad, lo que resultó en una colisión fatal.

El impacto fue devastador. El tren arrastró el autobús varios metros, arrancando el techo del nivel superior donde viajaban los pasajeros. El video muestra el momento exacto del choque, evidenciando la rapidez con la que ocurrió el accidente.

Videos del aparatoso suceso que transitan por redes

Las autoridades locales, incluyendo Protección Civil del Estado de México, Cruz Roja, SUEM y la Guardia Nacional, acudieron al lugar para atender a los heridos y gestionar la situación. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, mientras que los cuerpos de emergencia trabajaron en la remoción de escombros y en la atención de los afectados.

En un video difundido en redes sociales, se escuchan los desesperados gritos de los sobrevivientes, incluyendo una súplica: “¡Señor, ayúdame!”.

El operador ferroviario, Canadian Pacific Kansas City (CPKC), confirmó el incidente y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. En un comunicado, la empresa indicó que el autobús intentó ganarle el paso al tren, lo que resultó en la colisión. CPKC aseguró que está colaborando con las autoridades en la investigación del accidente.

Este trágico suceso ha generado preocupación sobre la seguridad en los cruces ferroviarios, especialmente en áreas industriales donde la señalización y las barreras de seguridad son insuficientes. Las autoridades han iniciado una investigación para determinar las causas exactas del accidente y evaluar las responsabilidades correspondientes.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento