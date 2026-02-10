Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 9 de Febrero, 2026
Nacional

Reaparece video de alcaldesa interina de Tequila cantando narcocorridos

Lorena Marisol Rodríguez, presidenta municipal interina de Tequila, aparece en un video interpretando temas de Los Alegres del Barranco
9 febrero, 2026
Tequila: alcaldesa de interina cantando narcocorridos en video

En el municipio de Tequila, la opinión pública se encuentra dividida tras la reaparición de un video que involucra a Lorena Marisol Rodríguez, actual alcaldesa interina. En el material, la funcionaria entona narcocorridos, específicamente una canción de Los Alegres del Barranco que hace alusión directa a “El Mencho”. Este suceso ocurre apenas días después de que asumiera el mando en Tequila tras el arresto de su predecesor.

La llegada de la presidenta municipal interina al poder se dio tras la salida forzosa de Diego N, quien es investigado por delitos de extorsión. Rodríguez, quien era colaboradora cercana de Diego N, rindió protesta en una sesión exprés de apenas 17 minutos, bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Sin embargo, la difusión de estas imágenes donde interpreta temas de Los Alegres del Barranco ha empañado el inicio de su administración municipal.

La letra de la canción “El del palenque” es conocida por mencionar a “El Mencho”, lo que ha generado suspicacia entre los habitantes y el sector empresarial de Tequila.

La hoy edil fue designada en una sesión de cabildo resguardada por la policía estatal, sustituyendo al exfuncionario Diego N para garantizar la gobernabilidad. No obstante, la viralización de este video donde se escuchan narcocorridos ha puesto en duda la imagen institucional del ayuntamiento ante los ciudadanos.

Durante su toma de protesta, la funcionaria solicitó respeto al debido proceso para los detenidos, mientras que el material donde se le vincula musicalmente con Los Alegres del Barranco sigue acumulando reproducciones.

Hasta el momento, el gobierno de Tequila no ha emitido una postura oficial sobre la grabación que vincula indirectamente a la mandataria con la figura de “El Mencho”, líder de un grupo criminal predominante.

Autor

  • Adolfo Torres

    Estudiante de la Maestría de Investigación en Ciencias de la Comunicación, ejerzo el periodismo desde hace más de 20 años en diferentes medios de comunicación nacionales, cubriendo principalmente fuentes de los estados de Jalisco, Nayarit y Michoacán; actualmente soy reportero web de Tribuna de México.

