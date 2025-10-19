VIDEO | Así la inseguridad en Veracruz: asaltan a alcalde de Misantla y su equipo al llevar ayuda a damnificados

¡La inseguridad no tiene freno en Veracruz! El alcalde electo de Misantla, René Omar Jaén, y su equipo de trabajo, fueron víctimas de un asalto con violencia perpetrado en la autopista Veracruz-Tuxpan, cuando regresaban de Poza Rica, donde dejaron ayuda para los damnificados por las lluvias.

El alcalde emanado de Movimiento Ciudadano (emecista) denunció en sus redes sociales que el robo se registró aproximadamente a las 11:00 de la noche del sábado 19 de octubre, justo cuando volvían a casa tras realizar una misión humanitaria en Poza Rica, lo que subraya la vulnerabilidad de quienes intentan auxiliar a los damnificados en la zona norte del estado de Veracruz.

René Omar Jaén ha recriminado la ola de violencia que azota la entidad y exigió públicamente justicia a la gobernadora Rocío Nahle.

Según el relato proporcionado por el alcalde electo de Misantla, los asaltantes los alcanzaron y encañonaron en una gasolinera ubicada en el municipio de Tihuatlán, cerca de la caseta de peaje de la autopista 180-D.

A pesar de la violencia utilizada por los delincuentes, afortunadamente no se reportaron daños físicos entre los integrantes del equipo, siendo las pérdidas únicamente de carácter material: los despojaron de una camioneta perteneciente a uno de sus compañeros, sustrajeron equipo fotográfico y celulares.

Tras el robo, el alcalde René Omar Jaén grabó un video en la caseta de Totomoxtle, en Papantla, en el que narró el incidente y exigó seguridad y justicia a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle. En su declaración, el edil subrayó un mensaje de optimismo cívico, al afirmar que “la gente buena somos más”.