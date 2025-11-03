Así operó el asesino de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan: FGE revela VIDEOS paso a paso

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, Carlos Torres Piña, reveló los primeros videos que captaron el recorrido del asesino del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

De acuerdo con los reportes, el autor del homicidio se hospedó en un hotel cercano al Centro Histórico de Uruapan, aproximadamente a las 16:00 horas, donde anduvo rondando la zona, fue identificado en varios establecimientos realizando compras horas antes del atentado.

Una vez caída la noche, se puso la sudadera blanca con capucha que se parecía en las imágenes y se dirigió hacia las calles donde se realizaban las festividades de Día de Muertos.

En los vídeos se aprecia cómo el homicida tuvo en la mira a Carlos Manzo, pero una serie de vallas metálicas de seguridad le impidieron el paso y tuvo que esperar a acercarse más a la víctima.

VIDEO: Así operó el asesino del alcalde de Uruapan

Tras continuar acechándolo, las autoridades tienen registro que a las 20:10 horas el hombre se aproximó a Carlos Manzo para realizar al menos siete detonaciones con un arma 9mm, de las cuales, fue un disparo en el tórax la que lo mató. Las autoridades dieron a conocer que, el arma 9 mm fue usada en dos ataques más, que dejaron como saldo total 3 muertos y 1 herido el 16 de octubre atentado en la col. Tierra Blanca y 23 oct en La Gran Parada

La FGE señaló que el sujeto que mató al presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, estaba drogado con metanfetamina y marihuana. A la fecha nadie ha reclamado el cadáver del asesino abatido.

Se envió una petición al Instituto Nacional Electoral (INE) para identificar al agresor por medio de huellas dactilares, sin embargo, no han recibido respuesta y se especula que el homicida no cuente con registro en el INE o sea menor de edad, ya que las investigaciones periciales apuntan que la persona en cuestión tenía entre 17 y 19 años de edad.

Las autoridades abrieron una carpeta de investigación, señalando al crimen organizado detrás del atentado hasta el momento.