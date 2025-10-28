VIDEO: ¿Son reales los ataques con drones a casa de madre de “El Chapo” en Badiraguato? Esto confirmó Rocha Moya

Un vídeo que circula en redes sociales muestra a sujetos que graban el momento en que supuestamente lanzan un explosivo por medio de un dron a la casa que habitaba doña Consuelo Loera Pérez, mamá de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en La Tuna Badiraguato, en Sinaloa.

Al respecto, el gobernador del estado Rubén Rocha Moya confirmó ataques con explosivos lanzados a través de drones en el municipio de Badiraguato. Rocha Moya mencionó que a raíz de “los dronazos” registrados, se generó un repentino desplazamiento de habitantes de diversas comunidades de Badiraguato.

Los habitantes entraron en pánico, al asegurar que, se trataba de un aérea de guerra interna que se libra entre las facciones alineadas con “Los Chapitos” y “La Mayiza”, leales a Ismael “El Mayo” Zambada.

La grabación de 24 segundos difundida en redes muestra al piloto de un dron apuntando hacia la “casa”, mientras se escucha el diálogo del portador del artefacto, según informes locales, dicha disputa por el control territorial ha escalado hasta el uso de drones con explosivos como parte de su arsenal.

vídeo de supuesto ataquea casa de “Los Chapitos”

La respuesta del Gobierno de Sinaloa fue el despliegue de un operativo en la zona y el decomiso de varios drones. Sin embargo, la cifra exacta de desplazados o daños materiales aún no ha sido publicada.