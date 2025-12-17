Video: cantante se electrocuta en pleno concierto y el accidente queda en video

Momentos de tensión se vivieron durante un concierto en vivo luego de que un famoso cantante sufriera una electrocución sobre el escenario, hecho que quedó registrado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Las imágenes muestran el instante en el que el artista recibe la descarga eléctrica mientras interpretaba una de sus canciones, provocando la interrupción del espectáculo. Personal de seguridad y del equipo técnico acudió de inmediato para auxiliarlo.

Posteriormente se dieron a conocer detalles sobre las quemaduras que el cantante presentó a consecuencia del accidente, lo que generó preocupación entre seguidores y asistentes al evento.

El incidente reavivó el debate sobre las medidas de seguridad en conciertos, el uso de equipo eléctrico y las condiciones técnicas en eventos masivos, tras la amplia difusión del material audiovisual.