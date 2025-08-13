VIDEO: Así fue el desplome del elevador en Plaza Mitikah CDMX; cayó hasta el sótano 7

Un elevador se desplomó este martes 12 de agosto en la Plaza Mitikah CDMX, ubicada en Churubusco y Universidad, alcaldía Benito Juárez, dejando a dos personas lesionadas y provocando el cierre temporal de la plaza comercial.

El incidente ocurrió alrededor de las 19:30 horas, cuando un hombre de 47 años y una mujer de 60 ingresaron al ascensor con la intención de subir a los pisos superiores, pero la cabina descendió hasta el sótano 7. Un tercer pasajero también quedó atrapado durante el accidente, presenciando el colapso del elevador de Mitikah desde dentro.

Detalles del accidente en el elevador de Plaza Mitikah

Usuarios en redes sociales compartieron un video que muestra el interior del elevador de Plaza Mitikah, donde se aprecia cómo la cabina subía y bajaba de forma irregular mientras los pasajeros intentaban abrir las puertas sin éxito. Arturo Marín, hijo de la mujer afectada, explicó que su madre y los otros pasajeros vivieron momentos de desesperación mientras el ascensor quedaba atrapado en un entrepiso y descendía de manera “rápida y atropellada”, causando las lesiones.

Los dos primeros pasajeros sufrieron golpes en la cabeza, cervicales y dolor lumbar, por lo que fueron trasladados a un hospital privado para valoración médica. La mujer se encuentra estable, aunque adolorida, mientras que el hombre permanece bajo cuidado familiar. Este accidente en el elevador ha generado preocupación sobre la seguridad de los elevadores y protocolos en Plaza Mitikah CDMX.

Cierre temporal y acciones de seguridad en Plaza Mitikah CDMX

Tras el desplome del elevador, la Plaza Mitikah fue desalojada y sus actividades suspendidas hasta nuevo aviso. El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo, señaló que se realizarán inspecciones exhaustivas de Protección Civil y que la Fiscalía CDMX investiga el accidente, considerando el posible delito de lesiones culposas. Las autoridades informaron que se revisarán los protocolos de seguridad de la plaza y que no se permitirá la reapertura hasta que se subsanen las fallas detectadas.

Mendoza aseguró que los lesionados contarán con todo el apoyo necesario y destacó la importancia de garantizar la seguridad en los elevadores y espacios públicos de Plaza Mitikah CDMX.

