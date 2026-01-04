Video capta discusión de Fernández Noroña con ciudadano mexicano en Roma

El senador Gerardo Fernández Noroña protagonizó una confrontación con un ciudadano mexicano durante una visita a Roma, Italia, hecho que quedó registrado en video y se difundió en redes sociales.

El ciudadano Roberto Quijano grabó el encuentro y publicó el material en la red social X. En su mensaje, señaló que se encontró con el legislador a la salida del centro comercial Rinascente, ubicado en una zona céntrica de la capital italiana.

Las imágenes muestran un intercambio verbal tenso mientras ambos caminan por la vía pública. El ciudadano cuestiona al senador por su presencia en Europa, y el legislador responde que cualquier persona tiene derecho a estar en ese lugar.

En la publicación que acompañó el video, Quijano afirmó que Fernández Noroña intentó quitarle el teléfono celular durante la grabación. También aseguró que la pareja del senador intentó agredirlo. Estas afirmaciones no han sido confirmadas por autoridades ni cuentan, hasta ahora, con una postura pública del legislador.

Lee más: Gobierno extiende hasta 2026 la importación legal de autos usados

Este episodio se suma a otros momentos polémicos alrededor de Fernández Noroña y sus viajes al extranjero, que han sido materia de debate en redes sociales y medios de comunicación por el uso de tiempo y recursos de los servidores públicos.

Hasta el momento, Gerardo Fernández Noroña no ha emitido una postura oficial sobre los señalamientos del ciudadano que difundió el video.