Domingo 4 de Enero, 2026
Nacional

Video capta discusión de Fernández Noroña con ciudadano mexicano en Roma

El intercambio verbal ocurrió en calles de Roma, fue difundido en redes sociales y generó reacciones
4 enero, 2026
Noroña Roma

Especial

El senador Gerardo Fernández Noroña protagonizó una confrontación con un ciudadano mexicano durante una visita a Roma, Italia, hecho que quedó registrado en video y se difundió en redes sociales.

El ciudadano Roberto Quijano grabó el encuentro y publicó el material en la red social X. En su mensaje, señaló que se encontró con el legislador a la salida del centro comercial Rinascente, ubicado en una zona céntrica de la capital italiana.

Las imágenes muestran un intercambio verbal tenso mientras ambos caminan por la vía pública. El ciudadano cuestiona al senador por su presencia en Europa, y el legislador responde que cualquier persona tiene derecho a estar en ese lugar.

En la publicación que acompañó el video, Quijano afirmó que Fernández Noroña intentó quitarle el teléfono celular durante la grabación. También aseguró que la pareja del senador intentó agredirlo. Estas afirmaciones no han sido confirmadas por autoridades ni cuentan, hasta ahora, con una postura pública del legislador.

Este episodio se suma a otros momentos polémicos alrededor de Fernández Noroña y sus viajes al extranjero, que han sido materia de debate en redes sociales y medios de comunicación por el uso de tiempo y recursos de los servidores públicos.

Hasta el momento, Gerardo Fernández Noroña no ha emitido una postura oficial sobre los señalamientos del ciudadano que difundió el video.

  • Brenda Ireri Yáñez

    Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Noticias para Radio y Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara (UDG) originaria de la Ciudad de México. Con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación impresos, digitales, televisión y radio. Me incorporé a CPS Media en 2018 con Radiante FM y en 2022 me dan la oportunidad de asumir la jefatura de información de CPS Noticias Los Cabos y la conducción de los espacios noticiosos, proyecto que me ha dado la satisfacción de conocer los diferentes rostros de BCS pero sobre todo darle voz a la ciudadanía.

