VIDEO: dos volcaduras, una SJC; Los Cabos y otra en Las Pocitas; hacia La Paz

En las últimas horas se registraron dos volcaduras en diferentes puntos de Baja California Sur: una en San José del Cabo, a la altura de Cerro Colorado, y otra más en Las Pocitas, cerca de La Paz. Hasta el momento las autoridades informan que no hay víctimas mortales.

El primer accidente ocurrió sobre la carretera Transpeninsular, con dirección de Cabo San Lucas hacia San José del Cabo, donde personal de Protección Civil atendieron la emergencia, y los lesionados fueron trasladados a un hospital local.

Por su parte, la volcadura en Las Pocitas se registró en la carretera hacia Ciudad Constitución. Dos personas resultaron lesionadas; tras el impacto, el vehículo quedó volcado. Paramédicos de emergencia acudieron al sitio y trasladaron a los heridos a un nosocomio de La Paz. Las autoridades municipales confirmaron que, hasta el cierre de esta edición, no se reportaban heridos graves ni víctimas fatales.

VIDEO: Volcadura a la altura de Cerro Colorado

Debido a los incidentes, en cada sitio se registró un incremento de tráfico importante, lo que generó retrasos de los conductores que circulaban por la zona.

Estos incidentes reavivan la preocupación por la seguridad vial en las carreteras de Baja California Sur, especialmente en tramos de alta circulación sobre la carretera Transpeninsular.

Autoridades locales hacen un llamado a los conductores para extremar precauciones: respetar los límites de velocidad, mantener la concentración al volante y revisar el estado de sus vehículos antes de emprender un viaje por carretera.