VIDEO: Pasajeros del trolebús graban el momento exacto de la explosión de la pipa en Iztapalapa

La tragedia en Iztapalapa quedó registrada en video por pasajeros de un trolebús que circulaba sobre Calzada Ignacio Zaragoza, cuando una pipa cargada con 49 mil 500 litros de gas LP explotó bajo el Puente de la Concordia. En la grabación se aprecia cómo primero surge una nube blanca y, segundos después, una violenta llamarada provoca gritos y pánico entre los usuarios, mientras la unidad avanza para alejarse del lugar.

Clara Brugada confirma 4 muertos y 90 heridos

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó en su última actualización que, al corte de las 22:30 horas, suman cuatro las personas fallecidas y 90 lesionados. Diez de ellos ya recibieron el alta médica, mientras equipos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) permanecen desplegados en hospitales para brindar apoyo a las familias afectadas.

La mandataria capitalina compartió el número 55 5683 2222 para quienes requieran información sobre los lesionados.

Claudia Sheinbaum expresa solidaridad

Durante su conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje de apoyo a las víctimas y familiares:

“Hemos estado cercanos y con los equipos junto a la jefa de Gobierno por el lamentable suceso que ocurrió ayer en Iztapalapa. Han estado los compañeros de los tres sistemas de salud muy pendientes. Obviamente, Secretaría de Defensa, Marina y la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, que desde el primer momento estuvo ahí. Estamos apoyando en todo lo que se necesita. Nuestra solidaridad a todos aquellos familiares que perdieron a una persona y lo que se necesite vamos a estar ahí muy pendientes”.

La presidenta subrayó que el Gobierno Federal mantiene coordinación con autoridades locales y fuerzas de seguridad para garantizar atención médica y apoyo integral a los afectados.

Así ocurrió la explosión en Calzada Zaragoza

El accidente se registró alrededor de las 14:20 horas del martes, cuando la pipa perdió el control, volcó y comenzó a fugar gas, lo que desató la explosión. El siniestro dejó al menos 18 automóviles y una motoneta calcinados, además de daños en viviendas y comercios de la zona oriente de la capital.

Entre los heridos se encuentran automovilistas, peatones y pasajeros de transporte público. El chofer de la pipa sobrevivió y permanece hospitalizado en estado delicado.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades. La pipa pertenece a la empresa Silza, subsidiaria del grupo Tomza, que deberá responder por los daños ocasionados.