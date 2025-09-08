Video de Isabella Landera y Beéle: filtran presuntas imágenes íntimas de la expareja

Un video de Isabella Ladera y Beéle comenzó a circular en redes sociales la noche del 7 de septiembre de 2025, provocando una ola de comentarios y reacciones en distintas plataformas. El material, que dura seis minutos y 42 segundos, mostraría al cantante colombiano y a la modelo venezolana en una situación íntima.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas sobre el tema. La procedencia del video tampoco ha sido esclarecida, por lo que no se ha podido determinar si es auténtico o si fue manipulado digitalmente.

Algunas versiones apuntan a que el video de Isabella Ladera y Beéle no es actual, sino que correspondería a una etapa pasada de la relación.

Reacciones y advertencias legales

El mismo día, Isabella Ladera compartió en Threads varios mensajes que llamaron la atención de sus seguidores, algunos relacionándolos con la filtración del video. Entre sus publicaciones destacan:

“Las mujeres se apagan sexualmente si las decepcionan emocionalmente”

“Con la persona correcta, ni el pasado duele, ni el presente asusta”

“No pasa nada, yo lo transformo a mi favor”

Estos mensajes fueron interpretados por la audiencia como señales sobre su vida personal, aunque la influencer no ha hecho referencia directa al contenido filtrado.

En redes sociales como X (antes Twitter) el tema se volvió tendencia, acompañado de memes, teorías y debates sobre la autenticidad del clip. Sin embargo, especialistas recuerdan que la difusión de contenido íntimo sin consentimiento es un delito en varios países, con sanciones que pueden ir de uno a tres años de prisión.

¿Quiénes son Isabella Ladera y Beéle?

Beéle, cuyo nombre real es Brandon de Jesús López Orozco, es un cantante colombiano que fusiona ritmos urbanos y caribeños. Alcanzó la fama en 2019 con su sencillo Loco, que se viralizó en plataformas digitales.

Por su parte, Isabella Ladera es una modelo e influencer venezolana con más de 5 millones de seguidores en TikTok y más de 4 millones en Instagram. Ha participado en videoclips de artistas como Christian Nodal, Jay Wheeler y Anuel AA, además de trabajar con marcas internacionales.