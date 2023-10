VIDEO: Joven llora porque su nuevo iPhone se descarga rápido; se vuelve viral

A través de redes sociales se viralizó un video que muestra a una joven española platicando con sus seguidores y quejándose sobre una situación que la acongojó tanto que la hizo llorar.

Fue así que la usuaria ‘Byhermoss’, compartió en su cuenta de TikTok el momento en que tras comprar un nuevo iPhone se percató que la batería del dispositivo se descargaba con bastante rapidez, por lo que acudió a la tienda para intentar solucionarlo.

En primera instancia la joven narró que la compra la hizo porque su antiguo celular presentaba bastantes fallas, por lo que pensó que adquirir uno nuevo sería la mejor opción, sin embargo, la sorpresa que se llevó fue que ese también tenía problemas:

“Sabes que a los iPhone les está yendo mal, algunos están yendo horrible, al mío simplemente, pues la batería no le dura. Como me está dando problemas, he venido a Apple a decir que… que rabia… llego y hablo con una mujer”, se escucha decir a la mujer.

La chica continuó contando que luego de explicarles la situación a los trabajadores de Apple, el personal “no le dio ninguna solución”, pues únicamente le comentaron que podían regresarle su dinero.

Sin embargo, la respuesta no fue satisfactoria para la usuaria, pues ella insistió en que necesitaba un nuevo dispositivo, no su dinero:

“No lo quiero devolver, no quiero el dinero, quiero el móvil (…) Me está angustiado el hecho de que gasté mucho dinero en un móvil que a mi amigo le va bien y justo a mí me va mal, tienes que venir a decir que la única solución es que te dé el móvil y me des el dinero, que no puedes hacer nada”, mencionó mientras lloraba.