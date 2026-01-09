Video en redes alerta por menores solos en una vivienda de Agua Escondida

Un video difundido en redes sociales generó preocupación entre la ciudadanía al mostrar a un menor de aproximadamente dos años de edad en el techo de una vivienda en La Paz, aparentemente sin la supervisión de un adulto.

Las imágenes, que circularon ampliamente durante la tarde del jueves 8 de enero, motivaron reportes de vecinos y la movilización de unidades de emergencia hasta un domicilio ubicado en la colonia Agua Escondida, en la capital del estado. Al arribar al lugar, el personal confirmó que el menor de dos años se encontraba en la parte superior del inmueble y que, al interior de la vivienda, también había un niño de cinco años, ambos solos en la vivienda.

Con apoyo de un vecino, quien facilitó una escalera desde el exterior, se logró acceder al segundo nivel para poner a salvo al menor, quien fue bajado sin presentar lesiones visibles. Posteriormente, ambos niños fueron resguardados en un área segura mientras se localizaba a un familiar responsable.

Minutos más tarde acudió al domicilio un familiar, quien explicó que los menores de edad habían quedado solos de manera momentánea. Tras verificar que los niños se encontraban en buen estado de salud, fueron entregados a su cuidado y el caso quedó documentado para el seguimiento correspondiente por parte de las instancias de protección a menores.

Aunque el hecho no pasó a mayores, la difusión del video en redes sociales generó inquietud entre vecinos y usuarios, quienes reiteraron la importancia de no dejar solos a menores de edad, especialmente en viviendas de varios niveles, debido a los riesgos que esto representa.

