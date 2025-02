Revelan VIDEO del momento exacto del accidente aéreo en aeropuerto de Toronto

Un avión regional de Delta Airlines se volcó en la pista del Aeropuerto Toronto Pearson el lunes, dejando 18 heridos entre las 80 personas a bordo.

El accidente ocurrió en medio de fuertes vientos tras una tormenta de nieve, informaron las autoridades canadienses.

El momento fue captado en video por un pasajero, quien mostró cómo la aeronave aterriza, pierde estabilidad y termina boca abajo, envuelta en fuego y humo.

A clear visual of the the Delta CRJ900, operated by Endeavor Air as Flight DL4819 from Minneapolis St. Paul, crash-landed at Toronto Pearson International Airport on Monday, flipping onto its side on the snow-covered Runway 24R, but miraculously, all the occupants survived.

