VIDEO: Dos mujeres se enfrentan en vía pública de Cabo San Lucas

Una pelea en Cabo San Lucas, ocurrida en plena calle y frente a una menor de edad, quedó registrada en video y generó fuertes críticas en redes sociales.

La grabación muestra a una mujer jalando del cabello a otra en la colonia 4 de Marzo, afuera de un comercio en la zona conocida como Los 5 Altos, entre las calles Camino al Faro Viejo y Cochimíes.

En el video se escucha a la víctima pedir que llamen a la policía, mientras varios testigos observan la escena. Según publicaciones en línea, la mujer atacada estaba acompañada de su hija pequeña, quien incluso intentó intervenir para detener la agresión.

Testigos indicaron que cuando llegaron las autoridades, la presunta agresora ya había huido. Hasta el momento se desconoce el motivo de la confrontación. Sin embargo, el hecho de que ocurriera en la vía pública y frente a una menor provocó una ola de desaprobación en redes sociales.