Martes 9 de Diciembre, 2025
Video: Oso ataca a su entrenador durante espectáculo en parque safari de China

Un oso atacó a su entrenador durante un espectáculo en el Parque Safari de Hangzhou, en China. El trabajador resultó ileso, según reportes.
8 diciembre, 2025
Un momento de tensión se vivió en el Parque Safari de Hangzhou, en China, luego de que un oso atacara a su entrenador mientras participaban en un espectáculo frente a los visitantes.

El incidente sorprendió a quienes presenciaban el show, pues el animal reaccionó de manera repentina contra el trabajador.

De acuerdo con los primeros reportes, el entrenador logró salir ileso, pese a la fuerza y tamaño del animal. Personal del parque safari intervino rápidamente para separar al oso y controlar la situación, evitando una tragedia mayor.

El caso reavivó el debate sobre el uso de animales salvajes en presentaciones públicas y los riesgos que enfrentan tanto el personal como los propios animales.

Colectivos en defensa de la fauna pidieron revisar los protocolos de seguridad y el trato dado a los ejemplares dentro de recintos de entretenimiento.

