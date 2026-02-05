Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 5 de Febrero, 2026
Seguridad

Video muestra pelea entre alumnas de nivel medio superior en Cabo San Lucas

El enfrentamiento entre dos estudiantes, presuntamente del CECYT plantel 05, fue captado en la vía pública y difundido en redes sociales, provocando inquietud por la violencia entre jóvenes y la falta de un posicionamiento oficial del plantel.
5 febrero, 2026
Video muestra pelea entre alumnas de CECYT en Cabo San Lucas

IMG: Archivo| Redes sociales

Un video difundido recientemente en redes sociales exhibe el momento en que dos alumnas de nivel medio superior se enfrentan a golpes en la delegación de Cabo San Lucas, lo que ha generado preocupación entre usuarios por la violencia entre jóvenes.

De acuerdo con la información compartida en plataformas digitales, las estudiantes involucradas serían alumnas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT), plantel 05, ubicado en la colonia Caribe.

En las imágenes se observa a dos jóvenes portando uniforme escolar que se enfrascan en un enfrentamiento con jaloneos de cabello y manotazos en la vía pública, mientras otros estudiantes permanecen alrededor sin intervenir y únicamente observan la escena.

Tras la circulación del video, usuarios en redes sociales han manifestado inquietud e indignación por lo ocurrido, al tiempo que se reaviva el llamado a reforzar valores de respeto, convivencia y atención a situaciones de violencia entre estudiantes.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron la disputa entre las jóvenes, así como si el personal administrativo del plantel ha iniciado alguna investigación interna o si autoridades o adultos intervinieron durante el incidente. De igual forma, la institución educativa no ha emitido públicamente un posicionamiento que confirme o descarte el altercado difundido en redes sociales.

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

