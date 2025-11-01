VIDEO: pelea entre limpiaparabrisas y cortafuegos frena tráfico en EdoMex

Una pelea entre un limpiaparabrisas y un tragafuegos en el municipio de Chalco, Estado de México paralizó el tráfico. Testigos afirman que la riña fue por defender el territorio, donde la alta afluencia de vehículos hace más probable el flujo de monedas.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la carretera federal México-Puebla y la avenida Tláhuac,El conflicto inició cuando el tragafuegos intentó desalojar al limpiaparabrisas mediante chorros de fuego lanzados con la boca para aparentemente quedarse con el territorio.

VIDEO: riña entre limpiaparabrisas y cortafuegos

Elementos de la Policía Municipal de Chalco llegaron al sitio minutos después de que ambos trabajadores informales abandonaran el lugar por separado. No se reportaron personas lesionadas ni daños a vehículos.

El material audiovisual, grabado por un conductor desde su celular, fue difundido inicialmente en X, donde acumuló más de 1.2 millones de reproducciones en las primeras seis horas. En la red social, usuarios calificaron la escena como “México mágico” y “Street Fighter versión callejera”.