Domingo 31 de Agosto, 2025
Los Cabos

VIDEO: pelea en Oxxo de Cabo San Lucas deja destrozos y tensión

El video pelea Oxxo Cabo San Lucas muestra a dos hombres golpeándose dentro de la tienda. La riña causó destrozos
Brenda Ireri Yáñez
31 agosto, 2025
Pelea Oxxo CSL

Captura de pantalla

En redes sociales se viralizó el video pelea Oxxo Cabo San Lucas, donde se observa a dos hombres golpeándose al interior de la tienda y provocando momentos de tensión. El establecimiento está ubicado frente a una plaza comercial en la colonia El Caribe, Cabo San Lucas.

De acuerdo con testigos, la riña provocó destrozos en el establecimiento y miedo entre las trabajadoras, quienes pidieron apoyo a los presentes para evitar que los involucrados escaparan.

Durante la confrontación, algunas personas intentaron intervenir, pero no lograron contener la situación. Incluso, en lugar de separarlos, varios testigos golpearon a uno de los participantes, lo que agravó aún más la pelea.

Finalmente, los dos hombres salieron del Oxxo. Uno de ellos huyó a bordo de una camioneta blanca antes de que arribaran elementos de seguridad.

Hasta el momento se desconocen las causas de la riña, así como si hubo personas lesionadas o denuncias formales presentadas ante las autoridades.

