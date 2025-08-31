VIDEO: pelea en Oxxo de Cabo San Lucas deja destrozos y tensión

En redes sociales se viralizó el video pelea Oxxo Cabo San Lucas, donde se observa a dos hombres golpeándose al interior de la tienda y provocando momentos de tensión. El establecimiento está ubicado frente a una plaza comercial en la colonia El Caribe, Cabo San Lucas.

De acuerdo con testigos, la riña provocó destrozos en el establecimiento y miedo entre las trabajadoras, quienes pidieron apoyo a los presentes para evitar que los involucrados escaparan.

Durante la confrontación, algunas personas intentaron intervenir, pero no lograron contener la situación. Incluso, en lugar de separarlos, varios testigos golpearon a uno de los participantes, lo que agravó aún más la pelea.

Finalmente, los dos hombres salieron del Oxxo. Uno de ellos huyó a bordo de una camioneta blanca antes de que arribaran elementos de seguridad.

Hasta el momento se desconocen las causas de la riña, así como si hubo personas lesionadas o denuncias formales presentadas ante las autoridades.

