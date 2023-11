VIDEO: Policía agrede a comerciante de artesanías en Cabo San Lucas

Un incidente ha sido reportado en la zona de la dársena de la marina de Cabo San Lucas. Un miembro de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Los Cabos presuntamente agredió a un comerciante artesano, con una menor de edad presente en medio de la confrontación. En el video, con una duración de 1 minuto y medio, se escucha a la madre de la familia suplicando al elemento policial a detener las agresiones debido al impacto en su hija.

Eufrocina López Velasco, diputada del Congreso del Estado y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, expresó su profunda indignación ante el presunto acto de violencia perpetrado por el elemento de seguridad pública. López Velasco subrayó la gravedad de la situación y destacó la necesidad de abordar de manera urgente este tipo de comportamientos para garantizar la integridad y seguridad de la comunidad.

“Me indigna muchísimo que todavía en este periodo de gobierno de transición de la cuarta transformación que nosotros encabezamos, y digo nosotros porque yo también soy morenista y aparte de eso presido la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, el ver que nuestros policías del municipio de Los Cabos lamentablemente no conocen nada, no están preparados, no conocen los derechos fundamentales del ciudadano, los derechos humanos”.