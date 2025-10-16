Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 16 de Octubre, 2025
Seguridad

VIDEO: Señalan a policías de Comondú por presunto allanamiento; investigan denuncia ciudadana

A través de redes sociales fue denunciado que agentes municipales del municipio de Comondú ingresaron a una vivienda sin orden judicial y agredieron a sus ocupantes.
Daniela Lara
16 octubre, 2025
A través de redes sociales fue denunciado que agentes municipales del municipio de Comondú ingresaron a una vivienda sin orden judicial y agredieron a sus ocupantes.

IMG: Redes sociales

Vecinos de la comunidad de Benito Juárez denunciaron un presunto abuso policial en Comondú, señalando agresiones y allanamiento de domicilio por parte de agentes del grupo URI de la Policía Municipal. Los hechos fueron difundidos en redes sociales, donde circulan videos grabados por los propios afectados.

Según las publicaciones, los policías entraron por la fuerza a una vivienda y agrediendo a sus ocupantes. Las imágenes muestran a los agentes con el rostro cubierto, lo que impidió su identificación.

Los mensajes compartidos señalan que “continúan los abusos del grupo URI, cuyos integrantes entran sin orden judicial a domicilios y agreden a la ciudadanía”.

Hasta ahora, el Ayuntamiento de Comondú y la Dirección de Seguridad Pública Municipal no han emitido una postura oficial ni confirmado la autenticidad del material difundido.

En los últimos meses, habitantes de otros municipios de Baja California Sur también han presuntos abusos policiales, lo que ha aumentado la desconfianza ciudadana hacia las corporaciones de seguridad.

