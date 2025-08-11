VIDEO: ¿Quién es el segundo eliminado de La Casa de Los Famosos México 2025 y qué dijo al salir?

Adrián Di Monte se convierte en el segundo eliminado del reality más comentado de México: La Casa de los Famosos 2025.

La tensión se apoderó de “La Casa de los Famosos México 2025” este domingo al anunciarse el nombre del segundo participante eliminado de la competencia, pero tras intensos minutos de nerviosismo y una reñida votación del público, Adrián Di Monte fue el concursante que tuvo que despedirse del afamado reality show.

El actor no logró superar en votos a Mar Contreras, Alexis Ayala y Priscila Valverde, quienes regresaron a la casa tras conocer la decisión de la audiencia que emitió más de 11 millones de votos en esta noche de eliminación.

Al ser recibido por la carismática conductora Galilea Montijo, quien le ofreció un cálido abrazo de consuelo, Di Monte expresó su alivio y emoción.

“Me siento muy feliz, estoy emocionado. La Casa de los Famosos México es el proyecto más difícil que he hecho en mi vida, pero nada así, gracias público, gracias México. Estoy muy emocionado de estar aquí, estaba sufriendo”

Dijo Adrián Di Monte tras salir de La Casa de los Famosos México, en donde permaneció dos semanas.

¿Qué dijo Adrian Di Monte a los habitantes de La Casa de Los Famosos tras salir del juego?

Una de las partes más conmovedoras de la noche fue la oportunidad que La Jefa y Galilea Montijo le brindaron a Adrián Di Monte para despedirse de sus excompañeros de La Casa de los Famosos. Con tan solo un minuto para expresar sus sentimientos, el actor se conectó con la casa y dedicó palabras sinceras a los habitantes.

“Los quiero muchísimo, gracias por todo el cariño a todos“, sentenció Adrián, mostrando su gratitud general. Además, tuvo mensajes específicos para algunos de ellos:

Para Facundo: “Facundo te quiero, sigue rompiéndola siendo el villano”.

Para Ninel: “a Ninel son hermosos los dos en su papel”.

Visiblemente conmovido, Adrián Di Monte dedicó un segmento especial de su despedida a los integrantes de su equipo, el “Cuarto Noche“. Con palabras llenas de afecto, les transmitió sus mejores deseos para el resto de la competencia.

“Cuarto Noche échenle muchas ganas, querido Alexis, Aarón, Guana, Abelito, Aldo, Mar, qué gusto compartir con ustedes La Casa de los Famosos México, siempre los tendré en mi corazón, ganen, juguen, diviértanse”

Precisó el actor, reafirmando el lazo que forjó con ellos durante su estancia.

¿Quiénes queda en La Casa de Los Famosos México?

La salida de Adrián Di Monte marca un punto crucial en “La Casa de los Famosos México 2025”, dejando a sus compañeros con un emotivo recuerdo y al público a la expectativa de quién será el próximo eliminado.

Ahora te decimos qué habitantes siguen jugando en La Casa de los Famosos México 2025 tras la eliminación de este 10 de agosto del 2025:

Facundo

Shiky

Mariana Botas

Elaine Haro

Priscila Valverde

Aldo De Nigris

Ninel Conde

Dalílah Polanco

El Guana

Mar Contreras

Aarón Mercury

Alexis Ayala

Abelito

Puedes seguir cada detalle de la competencia por Las Estrellas, Canal 5 y 24/7 por ViX.