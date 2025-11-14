Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Los Cabos

VIDEO: riña entre dos hombres en estacionamiento de San José del Cabo

Un video de una pelea en San José del Cabo comenzó a circular en redes, mostrando a dos hombres golpeándose en el estacionamiento de un supermercado cerca del paso a desnivel Fonatur.
Daniela Lara
14 noviembre, 2025
Video de pelea en San José del Cabo se viraliza en redes sociales

Un video difundido en redes sociales ha comenzado a circular nuevamente en distintas plataformas, mostrando una riña entre dos hombres en el estacionamiento de un supermercado ubicado cerca de la obra del paso a desnivel de Fonatur, en San José del Cabo, municipio de Los Cabos

En las imágenes se aprecia a ambos sujetos intercambian golpes y puñetazos mientras varias personas presencian la confrontación sin intervenir. Tras varios segundos, dos hombres ajenos al conflicto se acercan para separarlos y detener la pelea.

Hasta el momento se desconoce qué originó el altercado, así como si las autoridades acudieron posteriormente al lugar. La difusión del video ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde los usuarios han expresado críticas tanto hacia la conducta de los involucrados como hacia la actitud pasiva de algunos testigos.

En Baja California Sur, participar en peleas en la vía pública o en zonas de acceso común puede tener consecuencias legales, particularmente cuando se generan lesiones o daños a otras personas.

Las autoridades han insistido en que la población evite este tipo de enfrentamientos y, ante cualquier desacuerdo, busque resolverlo de manera pacífica o acudir a las instancias correspondientes para recibir apoyo.

