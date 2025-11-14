VIDEO: riña entre dos hombres en estacionamiento de San José del Cabo

Un video difundido en redes sociales ha comenzado a circular nuevamente en distintas plataformas, mostrando una riña entre dos hombres en el estacionamiento de un supermercado ubicado cerca de la obra del paso a desnivel de Fonatur, en San José del Cabo, municipio de Los Cabos.

En las imágenes se aprecia a ambos sujetos intercambian golpes y puñetazos mientras varias personas presencian la confrontación sin intervenir. Tras varios segundos, dos hombres ajenos al conflicto se acercan para separarlos y detener la pelea.

Hasta el momento se desconoce qué originó el altercado, así como si las autoridades acudieron posteriormente al lugar. La difusión del video ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde los usuarios han expresado críticas tanto hacia la conducta de los involucrados como hacia la actitud pasiva de algunos testigos.

Lee más: Hallan a un hombre sin vida con heridas de arma de fuego en Guerrero Negro