VIDEO: Roban motocicleta dentro de la Casa del Estudiante Sudcaliforniano

Un robo que prende alertas en la comunidad estudiantil

La Casa del Estudiante Sudcaliforniano enfrenta un momento de preocupación tras el robo de una motocicleta ocurrido el viernes 28 de noviembre, alrededor de las 5 de la tarde.

Un individuo ingresó al estacionamiento del inmueble y sustrajo el vehículo de un estudiante de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS)

Acceso sin control y vigilancia limitada

El responsable aprovechó que el portón estaba abierto, un punto que no se encuentra dentro del campo visual del prefecto en la caseta de vigilancia.

No se tiene certeza sobre si había guardia en el lugar, si no estaba cumpliendo su función o si el acto fue tan rápido que no pudo notarse.

Además, el robo quedó grabado en las cámaras internas, lo que permitió obtener imágenes del presunto responsable.

Sin embargo, también evidenció la facilidad con la que logró entrar y salir sin ser detenido.

Impacto entre los residentes

En la Casa del Estudiante viven alrededor de 200 jóvenes, entre hombres y mujeres.

El incidente despertó inquietud sobre los protocolos de seguridad, ya que el ladrón tuvo acceso directo a un espacio con múltiples pertenencias y objetos de valor.

Para muchos, el hecho demuestra que la vulnerabilidad del sitio podría permitir que algo similar vuelva a ocurrir.

La motocicleta: herramienta de vida foránea

La motocicleta robada, con placas 86FVZ4, era utilizada por el estudiante como medio indispensable para trasladarse y trabajar en sus tiempos libres.

Con ese ingreso, solventaba sus gastos como alumno foráneo.

La denuncia ya fue presentada ante las autoridades correspondientes.

Apoyo institucional y llamado a reforzar seguridad

Tras darse a conocer el robo, el director de la Casa del Estudiante, Sergio García, se solidarizó con el alumno afectado.

Además, ofreció apoyarlo económicamente en la compra de otra motocicleta, mientras se realizan esfuerzos para intentar recuperar la unidad robada.

Finalmente, la comunidad estudiantil espera que el caso avance y que se refuercen los accesos y mecanismos de monitoreo, con el objetivo de evitar que hechos similares se repitan en un lugar que debería brindar protección a quienes estudian lejos de su hogar.