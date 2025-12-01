Presunto desarrollador de Rockstar Games filtra videos de animaciones de GTA 6

Un desarrollador de Rockstar Games provocó un revuelo masivo en la comunidad gamer al revelar accidentalmente material inédito del próximo GTA 6. El desarrollador, conocido como Benjamin Chue, compartió un breve video de demostración en Vimeo, diseñado para mostrar su trabajo profesional, el cual contenía secuencias nunca vistas del título.

El clip alcanzó rápidamente a la comunidad antes de ser eliminado por el propio Chue, consciente del impacto que genera cualquier filtración de GTA 6. Este material circuló de inmediato en otros sitios, especialmente en Reddit, donde fue resubido por varios usuarios.

El video contenía dos fragmentos clave de GTA 6, que anticipan el futuro de las mecánicas de interacción en el juego. Una escena mostraba a un personaje masculino tomando una bicicleta de alquiler, mientras que la otra presentaba a Lucía, la protagonista, descendiendo de la parte trasera de una camioneta.

Ambas secuencias son una fuerte indicación de que GTA 6 hará un gran énfasis en animaciones dependientes del contexto. Esto sugiere que Rockstar Games busca otorgar un realismo y una sensación dinámica mucho mayor a cada acción ejecutada en el mundo abierto.

¿Qué implican estas animaciones para la jugabilidad de GTA 6?

La secuencia que involucra al personaje con la bicicleta también apunta a la inclusión de un nuevo sistema de alquiler de vehículos dentro del mapa del juego, algunos usuarios han apuntado que la ubicación ya fue mostrada en una de las capturas del juego reveladas tras el tráiler 2. La empresa ficticia que gestiona este servicio se llama “Lombike”, un guiño directo a la compañía real LimeBike.

El clip mostró, además, que el estudio está desarrollando una amplia variedad de interacciones inéditas para sus personajes. La animación de Lucía saliendo del vehículo, por ejemplo, exhibe un movimiento que no formaba parte del conjunto estándar de GTA 5.

¿Podemos esperar más filtraciones de GTA 6 antes del lanzamiento oficial?

Aunque Chue retiró su video de la plataforma Vimeo, ya era tarde porque el material había sido ampliamente distribuido por la comunidad. Es altamente probable que sigan apareciendo este tipo de filtraciones menores, dado que GTA 6 se aproxima a su campaña final de marketing.

Este tipo de sucesos mantendrán la expectativa alta en los próximos meses mientras Rockstar Games sostiene su tradicional secretismo sobre el proyecto. El juego tiene una fecha de lanzamiento confirmada para el 19 de noviembre de 2026, y estará disponible de forma exclusiva para PlayStation 5 y Xbox Series X/S.