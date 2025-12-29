Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 29 de Diciembre, 2025
Seguridad

VIDEOS: Gatilleros grabaron ataque a Alberto Prieto; hubo más de 200 disparos en balacera de Guadalajara

En redes sociales circulas videos de la balacera de hoy en Guadalajara, en la cual fue asesinado el empresario Alberto Prieto Valencia, su hija y uno de sus escoltas
29 diciembre, 2025
Videos balacera Guadalajara

La intensa balacera de hoy en Guadalajara ha dejado una gran cantidad de VIDEOS publicados en redes sociales por vecinos del sector, automovilistas, transeúntes y hasta grabados por los propios gatilleros.

En unos de los videos que ha sido difundido en redes sociales se puede apreciar a pocos paso a un grupo de sujetos armados vestidos de negro, con gorras, ’empecherados ‘y portando armas largas, mientras que uno de ellos a gritos les da órdenes al resto.

“¡Tranquilos! … Deja de tirar… ¡Vamonos! ¡85! …. Vamonos ALV”, se les escucha decir, mientras que varios sujetos armados, aun portando sus respectivos rifles, se acercan a una camioneta color blanco, a la que abordan para emprender la huida. La persona que graba el video también aborda la unidad junto con ellos. Metros adelante, se ve como otros gatilleros abordan otro vehículo compacto, también de color blanco.

En los videos también se puede ver a escasos diez metros el vehículo Lamborghini en el que viajaba el empresario Alberto Prieto Valencia al momento de ser asesinado junto a su hija de apenas 16 años de edad, el cual quedó con una gran cantidad de disparos en cristales y carrocería.

De manera extraoficial se ha mencionado que el ataque armado duró cerca de 15 minutos y que fueron contabilizados 256 disparos de una ametralladora AK-47, más conocido como “Cuerno de Chivo”.

Alberto Prieto Valencia, asesinado en Guadalajara

Alberto Prieto Valencia, asesinado este 29 de diciembre del 2025 en Guadalajara

Muestra de la violenta balacera registrada hoy en Guadalajara son los VIDEOS de cerca de cinco minutos que hay en diversas redes sociales, en los que se muestra de lejos y de cerca a los sujetos armados, a niñas, adultas mayores y comerciantes intentando asimilar lo sucedido y buscando un refugio.

También han sido difundidas del vehículo Lamborghini completamente rasgueado, mientras que otras fotografías más crueles muestran cómo quedó asesinado el empresario Alberto Prieto Valencia.

EtiquetasBalaceraGuadalajara
