La administración de Donald Trump enfrenta una severa crisis de credibilidad tras la difusión de pruebas que contradicen la versión oficial sobre la muerte de Alex Jeffrey Pretti. El mandatario afirmó que el enfermero abatido por agentes del ICE representaba una amenaza letal; sin embargo, nuevas evidencias visuales sugieren lo contrario. La figura de Trump se encuentra bajo el escrutinio público luego de que el Presidente de Estados Unidos defendiera el uso de fuerza letal en un incidente que ha conmocionado a Minneapolis.

A través de su plataforma Truth Social, el republicano sostuvo que el hombre de 37 años portaba un arma cargada y lista para disparar contra los oficiales. No obstante, una grabación captada desde un edificio cercano muestra a un grupo de agentes forcejeando con la víctima antes de que se escucharan múltiples disparos. En dicho material, se observa cómo el cuerpo de Alex Jeffrey Pretti queda inmóvil mientras los uniformados se retiran de la escena.

Otras imágenes obtenidas mediante un celular revelan que, si bien el sujeto podría haber portado un objeto, un agente del ICE ya lo había despojado de cualquier pertenencia mientras este se encontraba en el suelo. Esto desmorona la tesis de Donald Trump, quien cuestionó la falta de seguridad para sus elementos. Las pruebas indican que el sospechoso ya no tenía el objeto en su poder al momento de recibir los impactos mortales.

Un nuevo video muestra que, antes del fatal desenlace, el enfermero se encontraba protegiendo a una mujer que había sido empujada violentamente por un oficial. Los testigos señalan que Alex Jeffrey Pretti únicamente utilizaba su celular para documentar el actuar de los agentes cuando fue atacado con gas pimienta. Esta grabación refuerza la versión de que el civil actuó en defensa de ciudadanos agredidos durante la protesta.

Información adicional sugiere que un solo agente fue el responsable de accionar su arma de forma repetida, incluso cuando la víctima ya no mostraba señales de vida. Donald Trump ha evitado comentar sobre estos detalles específicos, manteniendo su postura de apoyo total a la agencia de migración. La mujer que fue auxiliada por Pretti ha manifestado que el hombre fue ejecutado sin haber mostrado resistencia armada previa a los disparos.

El caso ha escalado a nivel internacional, poniendo en duda las políticas de seguridad del Presidente de Estados Unidos. Mientras Trump insiste en que el sistema de seguridad debe proteger a los policías, las familias de las víctimas exigen una investigación independiente. La grabación de los hechos continúa acumulando millones de reproducciones en redes sociales, desafiando la narrativa oficial emitida desde la Casa Blanca.

