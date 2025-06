Engañan con videos falsos de delitos para cometer fraudes en BCS

En redes sociales de Baja California Sur se ha detectado una práctica potencialmente riesgosa que consiste en difundir enlaces maliciosos disfrazados como supuestos videos de hechos policiacos. Esta estrategia ocurre principalmente en los comentarios de publicaciones sobre accidentes o incidentes delictivos compartidos por medios de comunicación locales.

De acuerdo con los reportes, tras la difusión de una nota informativa, algunos perfiles publican comentarios en los que afirman haber captado en video el momento exacto del suceso. Acompañan su mensaje con un enlace que, según ellos, dirige al contenido audiovisual. Sin embargo, se trata de ligas que podrían estar diseñadas para robar información personal de los usuarios que las abran.

Aunque hasta el momento no se han reportado víctimas directamente afectadas, la Unidad de Análisis de la Policía Estatal Cibernética ha identificado esta práctica durante sus patrullajes digitales, por lo que emitió una alerta preventiva.

“Con nosotros hasta ahorita, específicamente de ese tema no hemos tenido reporte, sin embargo si nos hemos percatado que en algunas publicaciones insertan este tipo de mensajes con este link que, con la curiosidad de la persona que está viendo el video, puede hacer que ingresen al mismo. La recomendaciones que siempre hemos hecho como Policía Estatal Cibernética es no ingresar a ningún tipo de enlace o links que nos lleguen a través del teléfono que no tengamos la certeza o que nosotros no hayamos solicitado”, expresó Hayde Amador Alameda, titular de la Unidad de Análisis de la Policía Estatal Cibernética.