(VIDEOS y FOTOS) Así fue la impresionante erupción del monte Etna en Italia

El monte Etna, el volcán más activo de Europa, registró una potente erupción la mañana de este lunes 2 de junio, expulsando una gigantesca columna de ceniza y gases que alcanzó una altura aproximada de seis mil 400 metros.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV), la actividad inició a las 11:24 hora local, luego de que una parte del cráter sureste colapsara. Este fenómeno generó flujos piroclásticos, además de una densa nube gris que cubrió gran parte del cielo siciliano, como se observa en los impactantes videos e imágenes que ya se hicieron virales.

La erupción fue tan intensa que se emitió una alerta roja aérea por el riesgo que representa la ceniza volcánica y la presencia de dióxido de azufre en la atmósfera, sin embargo, dicha alerta fue rebajada a nivel naranja durante la tarde, según informó el INGV.

Como ya se mencionó, en redes han circulado imágenes donde se ve una inmensa columna piroclástica de tonos oscuros que se elevó violentamente hacia el cielo mientras una gran nube blanca se desplazó hacia el norte.

En la base del volcán se aprecian lenguas de lava bajando por las laderas, mientras una densa nube cubre gradualmente el paisaje. Los turistas corrían, gritaban, pero otros más se detuvieron para grabar el momento.

Mientras tanto, las autoridades regionales reportaron que no hubo personas heridas. “Los expertos me aseguran que no hay ningún peligro para la población”, declaró Renato Schifani, presidente de la región de Sicilia a medios como la agencia AFP.

¿En dónde se ubica el Monte Etna?

El monte Etna, ubicado en la isla de Sicilia, es el volcán activo más alto de Europa y uno de los más vigilados del mundo. Aunque sus erupciones son frecuentes, esta en particular destaca por su magnitud y la intensidad del colapso volcánico que la generó.

