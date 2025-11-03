VIDEOS: Toman Palacio de Gobierno de Michoacán en exigencia de justicia para Carlos Manzo y seguridad en el estado

Lo que inicio como una manifestación en exigencia de justicia para el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y exigencias de seguridad para el pueblo michoacano se convirtió en una intensa protesta y violenta toma del palacio de Gobierno del Estado.

Cientos de personas marcharon por las calles de la capital de Michoacán gritando “Fuera Morena” además de otras consignas mediante las cuales expresaban el hartazgo que hay en el estado por los niveles de inseguridad e impunidad que ahí se viven.

Fue al llegar al Palacio de Gobierno de Michoacán cuando los animos se calentaro y dieron un portazo, logrando ingresar a las instalaciones, realizar algunos destrozos e incluso intentar quemar las instalaciones con bombas molotov caseras.

Algunos manifestantes, acompañados de prensa, lograron ingresar a las salas del segundo piso de Palacio de Gobierno de Michoacán, desde las cuales se lanzaron a la calle algunos muebles y artículos a través de las enormes ventanas.

Medios locales han señalado que al momento en que los maniestantes ingresaron a Palacio de Gobierno de Michoacán, el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla fue evacuado del lugar por motivos de seguridad. Cabe recordar, que por la mañana, en el velorio de Carlos Manzoz los ciudadanos le gritaron consignas e incluso una mujer intentó abofetearlo, todo esto como respuesta a la falta de ayuda y seguridad que de manera constante exigió el alcalde de Uruapan.

Debido a las intensas protestas, el gobierno municipal de Morelia y del estado de Michoacán solicitó la intervención de los policías, quienes apoyados con gases lacrimógenos y haciendo uso de la fuerza sometieron a algunos ciudadanos inconformes con la inseguridad que hay en la entidad.

Dalila Villegas, periodista de Quadratín, y quien cubrian la toma del Palacio de Gobierno desde el interior refirió a través de un VIDEO que por al menos 15 minutos fue retenida por autoridades del gobierno de Michoacán, quienes le obligaron a borrar material que había logrado grabar en su celular.

“Los están torturando… el secretario de seguridad pública, que está ahí adetro, me privó de mi libertad y me exigió borrar material de mi teléfono. Los policías me aventaron, me empujaron y me lastimaron mi brazo”, denunció.