Viernes 16 de Enero, 2026
Se reforzará con videovigilancia colonias con alta incidencia delictiva

Las colonias con mayor índice de robos en Los Cabos durante 2025 son Caribe, Mesa Colorada, Brisas del Pacífico y Cangrejos; autoridades reforzarán la videovigilancia.
16 enero, 2026
Foto: ESpecial

La mesa de seguridad presidida por el Consejo Coordinador de Los Cabos identificó las colonias con mayor incidencia de robos durante 2025, basándose en los reportes al número de emergencias 911.

El presidente ejecutivo del Consejo Coordinador, Julio Castillo Gómez, señaló que en Cabo San Lucas las colonias más afectadas son Caribe, Mesa Colorada, Brisas del Pacífico y Cangrejos, mientras que en San José del Cabo destacan La Ballena, Santa Rosa y Zacatal.

LEE MÁS: Ayuntamiento de Los Cabos regularizará esta semana el servicio de recolección de basura

Las colonias que más índice de robos registran son las que se ubican por la zona del Aeropuerto de Cabo San Lucas, como Caribe Y Mesa Colorada. Los números son muy claros y la autoridad buscará priorizar la videovigilancia en aquellas calles que son transitadas por un mayor número de personas”, explicó Castillo Gómez.

Para reforzar la seguridad, las autoridades anunciaron que se instalarán cámaras de videovigilancia en calles con mayor tránsito y en zonas identificadas como puntos críticos. La medida busca disminuir los incidentes delictivos y mejorar la percepción de seguridad tanto de habitantes como de visitantes del municipio.

