Fuertes vientos se esperan este viernes en Baja California Sur

Los Vientos se intensificarán en Baja California Sur durante este viernes, de acuerdo con el Servicio meteorológico Nacional (SMN), situación que podría provocar la caída de árboles, anuncios y estructuras ligeras; los Vientos serán uno de los principales factores de riesgo en la región.

El organismo federal advirtió que las rachas más fuertes se presentarán a lo largo del día, especialmente en zonas costeras y áreas abiertas, donde el impacto del fenómeno será más evidente.

De acuerdo con el pronóstico general, estas condiciones atmosféricas estarán asociadas al avance del frente frío número 27, así como a la influencia de la corriente en chorro subtropical.

Además de los Vientos, se prevé un contraste térmico importante en distintas regiones del país, con temperaturas muy bajas durante la mañana en estados del norte y centro, mientras que por la tarde se esperan valores elevados en el sur y sureste.

El Servicio meteorológico Nacional SMN indicó que en Baja California Sur se esperan rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora, lo que incrementa el riesgo de afectaciones urbanas y marítimas.

Asimismo, se anticipa oleaje elevado en la costa occidental de la península, con alturas que podrían alcanzar hasta 3.5 metros, por lo que se recomienda extremar precauciones en actividades marítimas.

Autoridades meteorológicas señalaron que los Vientos podrían provocar desprendimiento de objetos mal asegurados, así como interrupciones momentáneas en vialidades y servicios.

En su comunicado, el Servicio meteorológico Nacional SMN exhortó a la población a mantenerse informada mediante avisos oficiales y a seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Entre las medidas sugeridas se encuentran asegurar objetos en azoteas, evitar circular cerca de árboles o estructuras inestables y atender indicaciones de autoridades locales.

Finalmente, se reiteró que las condiciones de Vientos persistirán mientras continúe la interacción de sistemas atmosféricos, por lo que se mantendrá vigilancia permanente sobre la evolución del fenómeno en Baja California Sur.

