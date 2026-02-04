Vientos y heladas intensas marcan la jornada con el Frente Frío 33 en México

El ingreso de un nuevo sistema frontal al Norte y Noreste de México comienza a redefinir las condiciones meteorológicas de la región, con un marcado descenso de temperatura, vientos fuertes y episodios aislados de lluvia que se extenderán durante el resto de la semana. Se trata del frente frío número 33 de la temporada, impulsado por una masa de aire frío que refuerza un ambiente de frío a muy frío, especialmente en zonas serranas y regiones expuestas al viento.

Desde este martes 3 de febrero, el sistema frontal se aproximó a la franja fronteriza entre Chihuahua y Tamaulipas, anticipando un escenario de inestabilidad que se hará más evidente a partir del miércoles. El principal impacto inicial será el aumento significativo en la velocidad del viento, con rachas que en las costas de Tamaulipas podrían superar los 70 kilómetros por hora, una condición que suele generar afectaciones en actividades marítimas, portuarias y de transporte.

En el interior del país, el viento también será protagonista. Para el miércoles se prevén rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora en el norte de Durango, amplias zonas de Chihuahua, el noreste de Sonora, buena parte de Tamaulipas y áreas muy específicas de Nuevo León. Estas condiciones elevan el riesgo en carreteras y trabajos al aire libre, especialmente en tramos abiertos y zonas desérticas donde el viento suele intensificarse.

El jueves, el avance del frente frío será más lento en algunas regiones, lo que permitirá que los vientos se mantengan con fuerza moderada a fuerte. En el occidente y suroccidente de Chihuahua, el nororiente de Durango y puntos del oriente de Sonora, las rachas oscilarán entre 45 y 55 kilómetros por hora, señal de que el sistema podría permanecer semi estacionario en esa franja del país.

A pesar de que el frente tenderá a desplazarse hacia el Centro y Sureste de México, la masa de aire frío continuará influyendo en el Norte. Aunque la velocidad del viento disminuirá de forma gradual en varias zonas, en el occidente de Chihuahua persistirán rachas relevantes, manteniendo un ambiente frío y seco característico de este tipo de sistemas invernales.

Las temperaturas mínimas serán uno de los factores más relevantes del episodio. Para el miércoles, se anticipan valores inferiores a los 0 grados Celsius en zonas muy específicas de las sierras de Durango y Chihuahua, mientras que en regiones montañosas de Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas las mínimas se ubicarán entre 0 y 5 grados, con potencial de heladas al amanecer.

Durante ese mismo miércoles, las temperaturas máximas mostrarán un contraste notable. En gran parte del norte del país, el termómetro se moverá entre 15 y 25 grados Celsius, mientras que en Sonora, la península de Baja California y Sinaloa persistirán condiciones más cálidas, con valores que podrían alcanzar entre 25 y 35 grados, reflejando la diversidad climática de la región.

El amanecer del jueves será el más frío del periodo para amplias zonas. Se prevé ambiente gélido en el occidente y centro de Chihuahua, serranías del nororiente de Durango, porciones altas de Coahuila y regiones montañosas de Nuevo León, donde nuevamente se esperan temperaturas por debajo de los 0 grados Celsius. Por la tarde, el ambiente seguirá fresco, con máximas de 15 a 18 grados en gran parte del norte, alrededor de 20 grados en el norte de Nuevo León y Tamaulipas, y hasta 35 grados únicamente en Sonora y Sinaloa.

En cuanto a las precipitaciones, el frente frío no traerá lluvias generalizadas, pero sí episodios aislados. A lo largo de la semana se mantendrá nubosidad variable y existe probabilidad de lluvias ocasionales en el norte y oriente de Sonora, las serranías de Chihuahua y algunas zonas de Durango, fenómenos típicos asociados al paso de sistemas frontales de intensidad moderada.

