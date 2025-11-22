Viernes marcado por múltiples accidentes en Baja California Sur

Un viernes particularmente activo en materia de emergencias se registró en Baja California Sur, con varios accidentes viales en Los Cabos y La Paz, además de un choque fatal en Comondú que dejó dos víctimas mortales.

Mañana de atropellamiento y carambola en San José del Cabo

Desde temprano, los cuerpos de emergencia de San José del Cabo atendieron dos incidentes en la zona de Las Veredas, ambos sobre la carretera Transpeninsular.

A las 7:30 de la mañana, elementos de la Estación 3 acudieron al atropellamiento de un hombre, quien fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Menos de una hora después, a las 8:20, ocurrió una carambola en la misma zona, donde cinco vehículos se vieron involucrados. El hecho dejó cinco personas lesionadas, de las cuales dos requirieron traslado médico.

Lee más: Repuntan muertes y lesiones por accidentes viales en Baja California Sur

Incendio vehicular y volcadura por la noche

Por la tarde, a las 19:20 horas, Bomberos de la Estación 1 sofocaron el incendio de un vehículo camino a la costa. Aunque la unidad quedó en pérdida total, no se registraron personas lesionadas.

Más tarde, a las 20:50, se reportó un choque con volcadura que involucró a dos automóviles particulares, nuevamente en la zona de Las Veredas. Una persona fue valorada por paramédicos y se desconocen las causas del incidente.

Accidentes en La Paz

En la capital del estado, usuarios de redes sociales reportaron un choque en el cruce de Forjadores y bulevar Sinaloa, sin información de lesionados.

Otro hecho ocurrió cerca de las 11:00 de la noche, cuando el conductor de un jeep color café impactó tres motocicletas estacionadas y huyó del lugar. No se reportaron heridos.

Fatal accidente en Comondú

El incidente más grave del día tuvo lugar en la carretera Transpeninsular, a la altura de la comunidad Villa Morelos, en Comondú. Un tráiler chocó contra un automóvil compacto, dejando un saldo de dos personas fallecidas y cuatro lesionadas. El accidente ocurrió en el kilómetro 200 del tramo carretero.