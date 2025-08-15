Este viernes será una “Noche de Peleas” en La Paz

La capital sudcaliforniana se prepara para una noche de intensos combates, ya que este viernes se llevará a cabo el esperado evento de artes marciales mixtas y Muay Thai, “Noche de Peleas”. La cartelera presenta una serie de enfrentamientos que mantendrán a los aficionados al filo de sus asientos de la Arena La Paz.

El evento principal de la noche, el “Final Grand Prix 145 LBS”, pondrá frente a frente a dos guerreros: Cesar Caballero, oriundo de Puerto Vallarta, Jalisco, se medirá en la jaula a Alí “Bad Boy” Singh, representando a La Paz, B.C.S.

Otro de los combates más esperados de la velada será el duelo entre Jeshua “Minotauro” Gutierrez, de Puerto Vallarta, Jalisco, y David “Luffy” Arana, de Guadalajara, Jalisco, quienes se enfrentarán en la categoría de 170 LBS.

La “Segunda Pelea Grand Prix 145 LBS” también promete ser un choque de titanes, con Víctor Gallardo, de Guadalajara, Jalisco, y Francisco Demara Rendón, de La Paz, B.C.S., compitiendo en la categoría de 125 LBS.

El resto de la cartelera está repleta de talento, con peleadores de diversas ciudades de México listos para dejarlo todo en el cuadrilátero:

Daniel “Baby” Vargas (Guadalajara, Jalisco) vs. Josue “El Panterita” Valdespino (La Paz, B.C.S.) – 125 LBS

(Guadalajara, Jalisco) vs. (La Paz, B.C.S.) – 125 LBS Juan Luis Vázquez (Chihuahua, Chi.) vs. Rubén “Ruso” Ojeda (La Paz, B.C.S.) – 155 LBS

(Chihuahua, Chi.) vs. (La Paz, B.C.S.) – 155 LBS Ricardo Diaz (Guadalajara, Jalisco) vs. Isaac “El Reta” Reta (La Paz, B.C.S.) – 170 LBS

(Guadalajara, Jalisco) vs. (La Paz, B.C.S.) – 170 LBS Ángel “Lechuga” Mayorquin (Tijuana, B.C.) vs. Rotsen “Torito” Castro (La Paz, B.C.S.) – 125 LBS

Se espera que el evento atraiga a una gran cantidad de público, ansioso por presenciar la destreza, la fuerza y la pasión de estos atletas. “Noche de Peleas” promete ser una velada inolvidable para todos los amantes de los deportes de contacto.