Adiós a “Bárbara” y “Cosme”; vigilan dos nuevos posibles ciclones en el Pacífico

Aunque los ciclones” Bárbara y Cosme” ya dejaron de representar peligro al convertirse en sistemas post-tropicales, el Pacífico mexicano continúa activo. El Centro Nacional de Huracanes de EU (NHC, por sus siglas en inglés) advirtió que dos nuevas zonas de baja presión muestran signos de evolución ciclónica en los próximos días.

Although Barbara has dissipated and Cosme is close to doing the same, the Pacific south of Mexico is expected to remain active, with two additional systems having development chances over the next week.

Visit https://t.co/GYlHm8uvUC for the latest. pic.twitter.com/LfvXIzpKSA

— NHC Pacific (@NHC_Pacific) June 11, 2025