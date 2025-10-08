Detectan sistema con riesgo de convertirse en huracán frente a costas del Pacífico
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) dieron a conocer alerta sobre una zona de baja presión ubicada al sur de las costas de Oaxaca, la cual presenta una probabilidad del 70 % de evolucionar en un ciclón tropical en las próximas 48 horas.
Aunque dicho sistema aún no ha sido catalogado como tormenta tropical o huracán, pero su desarrollo es seguido de cerca, pues presenta condiciones favorables para intensificarse y existe una probabilidad de que evolucione en los próximos siete días con rumbo hacia el oeste/noroeste de Baja California Sur.
Aunque hasta ahora no se ha emitido alerta oficial para el estado, las autoridades marítimas y de protección civil han instado a la población costera a permanecer atenta a los boletines oficiales. Se prevé que de fortalecerse a un huracán, el fenómeno podría provocar lluvias intensas, oleaje elevado, rachas de viento y condiciones peligrosas en zonas litorales.
El seguimiento constante y oportuno de este sistema será clave para anticipar posibles contingencias. Mientras tanto, organismos estatales y municipales de Baja California Sur se preparan para emitir recomendaciones preventivas, por lo que se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada y actuar con cautela ante cualquier cambio en el pronóstico.
- Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.