Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 8 de Octubre, 2025
HomeClimaDetectan sistema con riesgo de convertirse en huracán frente a costas del Pacífico
Clima

Detectan sistema con riesgo de convertirse en huracán frente a costas del Pacífico

El SMN y CONAGUA dieron a conocer alerta sobre una zona de baja presión ubicada al sur de las costas de Oaxaca, la cual presenta una probabilidad del 70 % de evolucionar en un ciclón tropical en las próximas 48 horas.
Isabel Mercado
8 octubre, 2025
0
34
Huracán Priscille y Tormenta Octave forman el Efecto Fujiwhara

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) dieron a conocer alerta sobre una zona de baja presión ubicada al sur de las costas de Oaxaca, la cual presenta una probabilidad del 70 % de evolucionar en un ciclón tropical en las próximas 48 horas.

Aunque dicho sistema aún no ha sido catalogado como tormenta tropical o huracán, pero su desarrollo es seguido de cerca, pues presenta condiciones favorables para intensificarse y existe una probabilidad de que evolucione en los próximos siete días con rumbo hacia el oeste/noroeste de Baja California Sur.

Aunque hasta ahora no se ha emitido alerta oficial para el estado, las autoridades marítimas y de protección civil han instado a la población costera a permanecer atenta a los boletines oficiales. Se prevé que de fortalecerse a un huracán, el fenómeno podría provocar lluvias intensas, oleaje elevado, rachas de viento y condiciones peligrosas en zonas litorales. 

El seguimiento constante y oportuno de este sistema será clave para anticipar posibles contingencias. Mientras tanto, organismos estatales y municipales de Baja California Sur se preparan para emitir recomendaciones preventivas, por lo que se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada y actuar con cautela ante cualquier cambio en el pronóstico.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasBCSClimaHuracán
Articulo anterior

Selección mexicana de taekwondo viaja a China para el Mundial Wuxi 2025

Siguiente articulo

Refuerza Los Cabos estrategias de prevención ante huracanes con apoyo del Gobierno ...