Viernes 17 de Octubre, 2025
Los Cabos

Refuerzan vigilancia en Cabo San Lucas por las fiestas tradicionales

Más de 250 elementos y 34 unidades participarán en el operativo de seguridad implementado por el Ayuntamiento de Los Cabos para las Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas 2025.
Daniela Lara
17 octubre, 2025
Despliegan más de 250 elementos para garantizar seguridad en las Fiestas Tradicionales 2025

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

Con el propósito de garantizar unas fiestas seguras y familiares, la Dirección de Seguridad Pública de Los Cabos implementará un operativo especial de prevención, disuasión y vigilancia, en coordinación con instituciones de los tres niveles de gobierno.

Del 17 al 22 de octubre, se desplegarán más de 250 elementos y 34 unidades radio patrulla en puntos estratégicos de la delegación. El objetivo es salvaguardar la integridad física de la ciudadanía y visitantes, así como atender de manera oportuna cualquier eventualidad.

De acuerdo con la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, el operativo contempla presencia policial permanente en los accesos principales, zonas de mayor afluencia y en las áreas donde se llevarán a cabo los eventos artísticos y culturales.

Como parte de las medidas preventivas, las autoridades informaron que no se permitirá el ingreso con hieleras, mochilas, aerosoles, tijeras, encendedores, botellas de vidrio, espejos, armas o herramientas. Estas disposiciones buscan preservar el orden y promover la convivencia pacífica durante los días de celebración.

Asimismo, corporaciones de auxilio y emergencia participarán en el dispositivo para ofrecer atención médica y de protección civil en caso necesario.

El Gobierno Municipal de Los Cabos hizo un llamado a la población a respetar las medidas de seguridad, mantener una actitud responsable y contribuir a que las fiestas se desarrollen sin incidentes.

