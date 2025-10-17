Refuerzan vigilancia en Cabo San Lucas por las fiestas tradicionales
Con el propósito de garantizar unas fiestas seguras y familiares, la Dirección de Seguridad Pública de Los Cabos implementará un operativo especial de prevención, disuasión y vigilancia, en coordinación con instituciones de los tres niveles de gobierno.
Del 17 al 22 de octubre, se desplegarán más de 250 elementos y 34 unidades radio patrulla en puntos estratégicos de la delegación. El objetivo es salvaguardar la integridad física de la ciudadanía y visitantes, así como atender de manera oportuna cualquier eventualidad.
De acuerdo con la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, el operativo contempla presencia policial permanente en los accesos principales, zonas de mayor afluencia y en las áreas donde se llevarán a cabo los eventos artísticos y culturales.
Como parte de las medidas preventivas, las autoridades informaron que no se permitirá el ingreso con hieleras, mochilas, aerosoles, tijeras, encendedores, botellas de vidrio, espejos, armas o herramientas. Estas disposiciones buscan preservar el orden y promover la convivencia pacífica durante los días de celebración.
Asimismo, corporaciones de auxilio y emergencia participarán en el dispositivo para ofrecer atención médica y de protección civil en caso necesario.
El Gobierno Municipal de Los Cabos hizo un llamado a la población a respetar las medidas de seguridad, mantener una actitud responsable y contribuir a que las fiestas se desarrollen sin incidentes.
