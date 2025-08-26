Policía municipal mantiene vigilancia en instituciones educativas de Los Cabos

El Ayuntamiento de Los Cabos, a través de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, mantiene operativos permanentes en instituciones educativas de los tres niveles, con el objetivo de garantizar la integridad de la comunidad estudiantil y reforzar la paz social en el municipio.

El Capitán de Fragata Christopher Jordi López Monge, titular de la corporación, informó que estas acciones se desarrollan mediante programas de prevención interinstitucional, como Calles Seguras, Colonias Seguras, Escuelas Seguras, Centros Comerciales Seguros y operativos conjuntos con otras dependencias.

Los recorridos incluyen vigilancia en escuelas de San José del Cabo y Cabo San Lucas, donde policías municipales realizan inspecciones constantes para prevenir incidentes y proteger tanto a estudiantes como al personal educativo y administrativo.

Te puede interesar: Servicios Públicos retira 566 toneladas de chatarra en Los Cabos

Aunque los operativos se reforzaron durante el periodo vacacional, la autoridad municipal destacó que estas acciones se efectúan de forma permanente, los 365 días del año, sin importar el calendario escolar. “El compromiso es claro: generar confianza en las familias y ofrecer entornos seguros a niñas, niños y jóvenes”, señaló López Monge.

Más allá del despliegue operativo, los programas buscan generar conciencia ciudadana sobre la importancia de la prevención del delito y la colaboración de padres, docentes y alumnos para construir entornos más seguros.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.