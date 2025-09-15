Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 15 de Septiembre, 2025
Los Cabos

Reforzarán vigilancia y tránsito en Los Cabos durante las Fiestas Patrias 2025

Con un operativo especial de 230 elementos, Seguridad Pública de Los Cabos reforzará la vigilancia y el tránsito en San José del Cabo, Cabo San Lucas y delegaciones durante las Fiestas Patrias 2025.
Daniela Lara
15 septiembre, 2025
• Se desplegará un estado de fuerza integrado por 230 elementos de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal en todo el municipio

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

Con motivo de las Fiestas Patrias 2025, el H. XV Ayuntamiento de Los Cabos, a través de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, implementará un operativo especial para garantizar la seguridad en la cabecera municipal y delegaciones.

El capitán de fragata Christopher Jordi López Monge, director general de Seguridad Pública, informó que se desplegará un estado de fuerza de 230 elementos en todo el municipio.

  • En el centro de San José del Cabo: 115 elementos.

  • En la Zona Norte: 45 elementos.

  • En Cabo San Lucas: 70 elementos.

“Con este operativo buscamos salvaguardar la integridad de las familias, mantener el orden público y garantizar la movilidad durante las celebraciones”, destacó López Monge.

Los oficiales estarán presentes en las plazas públicas, principales puntos de reunión del 215° Aniversario del Grito de Independencia, así como en el desfile cívico-militar del 16 de septiembre en San José del Cabo, Cabo San Lucas, Miraflores, Santiago y La Ribera.

Las labores se enfocarán en la prevención del delito, vigilancia permanente y regulación del tránsito vehicular, con el fin de evitar congestionamientos.

Finalmente, la Dirección exhortó a la población a respetar los señalamientos de tránsito y colaborar con el personal operativo para que las festividades se desarrollen “en un ambiente de paz y seguridad”.

