Reforzarán vigilancia y tránsito en Los Cabos durante las Fiestas Patrias 2025

Con motivo de las Fiestas Patrias 2025, el H. XV Ayuntamiento de Los Cabos, a través de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, implementará un operativo especial para garantizar la seguridad en la cabecera municipal y delegaciones.

El capitán de fragata Christopher Jordi López Monge, director general de Seguridad Pública, informó que se desplegará un estado de fuerza de 230 elementos en todo el municipio.

En el centro de San José del Cabo : 115 elementos.

En la Zona Norte : 45 elementos.

En Cabo San Lucas: 70 elementos.

“Con este operativo buscamos salvaguardar la integridad de las familias, mantener el orden público y garantizar la movilidad durante las celebraciones”, destacó López Monge.

Los oficiales estarán presentes en las plazas públicas, principales puntos de reunión del 215° Aniversario del Grito de Independencia, así como en el desfile cívico-militar del 16 de septiembre en San José del Cabo, Cabo San Lucas, Miraflores, Santiago y La Ribera.

Las labores se enfocarán en la prevención del delito, vigilancia permanente y regulación del tránsito vehicular, con el fin de evitar congestionamientos.

Finalmente, la Dirección exhortó a la población a respetar los señalamientos de tránsito y colaborar con el personal operativo para que las festividades se desarrollen “en un ambiente de paz y seguridad”.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento.